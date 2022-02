Ziehen Norwegen und Japan mit? : Kein ökonomischer Vorteil: Island will Walfang ab 2024 verbieten

Grausame Bilder sind es, die man beim Walfang zu sehen bekommt. Die Giganten des Meeres sterben oft einen qualvollen und langen Tod. In Island soll damit bald Schluss sein.

Die isländische Regierung will den umstrittenen Walfang 2024 beenden. Dies kündigte Fischereiministerin Svandis Svavarsdottir am Freitag an. Die noch bis 2023 geltenden Fangquoten sollten nicht verlängert werden. Die Politikerin der Links-Grünen Bewegung verwies dabei auf sinkende Nachfrage. "Wenn es keine gegenläufigen Entwicklungen gibt, wird es weni...

