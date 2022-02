Musik : Karlsruhe lädt wieder zu Händel-Festspielen

In Karlsruhe sind dieser Tage wieder goldene Büsten des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel zu finden. Die Stadt will nach einer coronabedingten Unterbrechung an die Festivaltradition anknüpfen.

Mit der Neuinszenierung der Oper „Hercules“ sollen die 44. Internationalen Händel-Festspiele in Karlsruhe an diesem Freitag beginnen. Bis zum 2. März stehen im Badischen Staatstheater Operninszenierungen mit internationalen Stars sowie Konzerte mit renommierten Barockmusikern auf dem Programm. Die Händel-Festspiele wurden 1978 als Festival ins Leben g...

