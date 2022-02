Batterie leer : Kann man einem Elektroauto Starthilfe geben?

Auch Elektroautos haben eine Starterbatterie. Und diese ist laut einem Autoclub eine häufige Pannenursache. Darf man Stromern Starthilfe geben?

Morgens geht plötzlich das E-Auto nicht mehr an? Das kann wie bei einem normalen Auto mit Verbrenner an der Starterbatterie liegen, teilt der der Auto Club Europa (ACE) mit. Elektroautos haben diese 12-Volt-Batterie neben der Hochvolt-Batterie fürs Fahren an Bord. Diese startet das Hochvoltsystem und schaltet die Batterie für den Antrieb zu. Eine zu s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.