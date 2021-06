Studie : Junge Menschen in der Pandemie müde, aber zuversichtlich

Glücklicherweise verläuft eine Corona-Infektion bei jungen Menschen zumeist harmlos - trotzdem belastet die Pandemie das Leben dieser Generation merklich.

Hannover | Trotz aller Belastungen in der Pandemie und der verbreiteten Corona-Müdigkeit blicken fast zwei Drittel der jungen Menschen in Europa optimistisch in die Zukunft. Die aktuelle Gefühlslage beschrieb allerdings jeder zweite Befragte eher als negativ - nämlich mit „müde“, „unsicher“, „genervt“ oder „gestresst“, wie die am Mittwoch vorgestellte Jugends...

