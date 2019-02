Verdeckungsmord : Junge Frau in Berlin erstickt: Mordprozess beginnt

Rund acht Monate nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Social-Media-Beraterin in Berlin muss sich ein 39-Jähriger vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mord und versuchte Vergewaltigung.

von dpa

11. Februar 2019, 05:16 Uhr

Der Mann soll die 30-jährige Frau am 25. Mai vergangenen Jahres in einem Park an den S-Bahngleisen in Berlin-Pankow von hinten angegriffen haben, um sie zu vergewaltigen. Die Beraterin wehrte sich laut Staatsanwaltschaft heftig. Aus Angst vor Entdeckung soll der mutmaßliche Mörder die junge Frau erstickt haben. Ermittler sprachen von einem Verdeckungsmord.