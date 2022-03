Kunst : Italien gibt Gemälde nach Dresden zurück - Ukrainehilfe

Nach 1945 galt das Gemälde als vermisst, tauchte dann in Italien wieder auf. Nun kehrt es nach Dresden zurück. Und gemahnt an die Folgen durch Krieg und Zerstörung auch für die Kunst.

Sachsen hat die Rückgabe eines im Zweiten Weltkrieg verschollenen Gemäldes von Italien nach Dresden mit einem Hilfsangebot an die Ukraine verknüpft. Das Gemälde „Ein Alter umarmt die Magd im Stall“ von David Teniers dem Jüngeren (1610-1690) war am Donnerstag im Beisein des italienischen Botschafters Armando Varricchio an die Staatlichen Kunstsammlunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.