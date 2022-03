Panorama : In schweren Zeiten lachen

Darf man lachen, obwohl Krieg ist? Diese Frage stellen sich manche Leute. Unter anderem auch diejenigen, bei denen Lachen und Witze machen zum Beruf gehören: Komiker.

„Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht“, sagt zum Beispiel Bülent Ceylan. „Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen mal für zwei bis drei Stunden abzulenken.“ Denn im Moment denken viele Menschen daran, was in der Ukraine passiert. Sein Comedy-Kollege Michael Mittermeier findet, es sei völlig okay, wenn einem nicht nach Lachen zumute ist. Er sag...

