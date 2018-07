Bayern als Letzte : In ganz Deutschland sind Ferien

Eine Woche lang hat ganz Deutschland gleichzeitig Schulferien. Als letzte bekommen heute Schüler in Bayern ihre Zeugnisse überreicht. Zuvor waren am Donnerstag die Baden-Württemberger in die Sommerferien gestartet.

von dpa

27. Juli 2018, 05:01 Uhr

In anderen Teilen Deutschlands nähern sich die sechs weitgehend sorgenfreien Wochen dagegen schon wieder dem Ende: In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gehen sie nur noch bis zum 3. August. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Schuljahr 2017/2018 gibt es deutschlandweit etwa 8,34 Millionen Schüler an Grund-, Haupt-, Real- und Abendschulen sowie an Gymnasien.