Leute : Impresario und Seelengärtner: André Heller wird 75

Bekannt ist der Wiener Universalkünstler unter anderem für exotische Zirkusshows und den Slogan der deutschen Fußball-WM im Jahr 2006. Heute interessieren ihn intime Momente statt großer Illusionen.

Der österreichische Sänger, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Showproduzent André Heller ist dieser Tage als Gartenkünstler gefragt. Er habe Angebote, Parks in aller Welt zu gestalten, erzählt er in einem Gespräch, das an seinem 75. Geburtstag am 22. März im österreichischen Sender ORF ausgestrahlt wird. Reiche Menschen wollten nicht mehr nur Geld ...

