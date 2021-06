Rente : Immer mehr Deutsche verbringen ihren Ruhestand im Ausland

Sommer, Strand, Rente - für viele mag es ein Traum sein, den Ruhestand in Ländern zu genießen, in denen andere Urlaub machen. Bei den Renten im Ausland gibt es auf jeden Fall eine klare Tendenz.

Berlin | Immer mehr Deutsche beziehen ihre Rente im Ausland. So stieg die Zahl der Renten an Deutsche im Ausland von rund 229.000 im Jahr 2015 auf 248.000 im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Im Jahr 2000 bezogen erst 152.000 Deutsche ihre Rente im Aus...

