Komikerin : Ilka Bessin möchte nicht mit Kanzlerin Merkel tauschen

Ilka Bessin möchte derzeit keine Politikerin sein und schwere Entscheidungen treffen müssen was die Pandemie angeht.

Berlin | Die Komikerin Ilka Bessin möchte in der Corona-Pandemie nicht an der Stelle von Politikern Entscheidungen treffen müssen. „Ich finde das ganz schwierig, ich möchte nicht mit Frau Merkel tauschen in der heutigen Zeit“, sagte die als Kunstfigur Cindy aus Marzahn bekannt gewordene 49-Jährige bei „Bild Live“ mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU)....

