Philippinen : Hunderte Tote durch Taifun

von Bac Pham, Angelika Engler, Ivonne Marschall

erstellt am 27.Dez.2017 | 12:00 Uhr

Der Taifun „Tembin“ hat am Weihnachtswochenende schwere Zerstörungen auf den Philippinen angerichtet und mindestens 240 Menschen den Tod gebracht. Der Tropensturm war am Freitag auf der Inselgruppe Mindanao auf Land getroffen und am Sonntag in Richtung Vietnam weitergezogen – doch die dortigen Provinzen Ca Mau und Bac Lieu blieben unerwartet verschont, wie die Behörden mitteilten: Der Sturm hatte sich entgegen allen Erwartungen abgeschwächt und war nicht auf Land getroffen.

Vor dem drohenden Taifun hatten die Behörden des südostasiatischen Landes bis Montag 430 000 Einwohner in Sicherheit gebracht. Insgesamt sollten 1,2 Millionen Menschen die gefährdeten Gebiete verlassen. Das zu einem tropischen Tief herabgestufte Unwetter nahm Kurs auf den Golf von Thailand. Es könne im Süden Vietnams immer noch schwere Regenfälle auslösen, warnten die Behörden.

Auf den Philippinen ging derweil die Suche nach Vermissten weiter. Wegen schwerer Regenfälle, Überschwemmungen und zerstörter Infrastruktur konnten die Rettungskräfte viele der vom Sturm betroffenen Gebiete nicht erreichen. Nach Gesprächen mit der philippinischen Armee, die bei der Suche und Bergung federführend sei, habe man allerdings wenig Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden, sagte eine Behördensprecherin.

„Tembin“ hatte vor allem auf der Inselgruppe Mindanao für Sturzfluten und Erdrutsche gesorgt. Am schlimmsten betroffen war die Provinz Lanao del Norte, wo 127 Menschen ums Leben kamen. Mehr als 97 000 Bewohner verließen ihre Wohnungen.

Am ersten Weihnachtstag verkündeten Rettungskräfte aber ein kleines Wunder: Eine junge Frau wurde 900 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt aus dem Meer gerettet. Die gerettete Diana Salim stammt aus der Stadt Sibuco in der Provinz Zamboanga del Norte auf Mindanao. Die 25-Jährige war am Freitag mit Teilen ihres Hauses ins Meer gespült worden. Ein Frachtschiff entdeckte die Frau, die sich an Trümmer geklammert hatte, im Meer treibend. „Dianas Rettung lässt uns weiter hoffen, dass wir auch andere Überlebende finden“, sagte der Bürgermeister von Sibuco dem Radiosender DXRZ.

Zugleich hat ein Feuer in einem Einkaufszentrum auf Mindanao 37 Menschen das Leben gekostet. Das Feuer war bisherigen Erkenntnissen zufolge am Samstag in einer Möbelabteilung im dritten Stock der NCCC-Einkaufsmall in der Stadt Davao ausgebrochen.

Die Opfer waren Mitarbeiter des US-Unternehmens Research Now SSI, das dort ein Callcenter betreibt. Die Firma zählt in Davao 500 Mitarbeiter.