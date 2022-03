Mit 101 Jahren : Holocaust-Überlebender Leon Schwarzbaum gestorben

Als Einziger in seiner Familie überlebte er die Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Jetzt ist der Zeitzeuge Leon Schwarzbaum hochbetagt gestorben.

Der Holocaust-Überlebende Leon „Henry“ Schwarzbaum ist mit 101 Jahren gestorben. Schwarzbaum sei in der Nacht zum Montag in Potsdam gestorben, berichtete das Internationale Auschwitz Komitee am Montag auf seiner Webseite. „Mit großer Trauer, Hochachtung und Dankbarkeit verabschieden sich Überlebende des Holocaust in aller Welt von ihrem Freund, Leiden...

