Unwetter : Hochwasser: Häuser eingestürzt - rund 30 Menschen vermisst

+++ In der Eifel werden zahlreiche Menschen vermisst, nachdem mehrere Häuser eingstürzt sind +++ Zwei Feuerwehrmänner sterben im Märkischen Kreis +++ Steinbachtalsperre in Euskirchen droht zu brechen +++

Altena/Werdohl/Wuppertal/Trier | In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregens sechs Häuser eingestürzt. Eine Vielzahl von Häusern ist laut Polizei Koblenz instabil und einsturzgefährdet. Nach Angaben der Polizei vom Morgen werden derzeit mehr als 30 Menschen vermisst. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, sagte ein Polizeisprech...

