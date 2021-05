Ungeklärte Ursache : Hochhausbrand bei Offenbach endet glimpflich

Rund 170 Menschen sind nach Polizeiangaben in dem Hochhaus gemeldet. Aus dem gesamten Landkreis Offenbach waren rund 190 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, Rettungsdienste und der Polizei im Einsatz.

Rodgau | In einem Hochhaus in der südhessischen Stadt Rodgau ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in dem als „Chinesische Mauer“ bekannten Wohnkomplex im Stadtteil Nieder-Roden (Kreis Offenbach) fünf Menschen verletzt, darunter vier Feuerwehrmänner. Die vier Bewohner einer brennenden Wohnung im vierten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.