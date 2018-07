Am Boden bleiben : Hitze durchkreuzt Pläne der Urlauber am Flughafen Hannover

Mit Sandalen, kurzem Top und Shorts machten sich viele Urlauber auf den Weg zum Flughafen Hannover - voller Vorfreude auf die Sommerferien. Doch ihre Maschinen heben nicht ab. Die hohen Temperaturen haben die Landebahn kaputt gemacht.

von dpa

25. Juli 2018, 10:46 Uhr

Vor den Anzeigetafeln im Terminal B steht ein junger Pilot. Er rätselt, ob die Maschine, die er am Morgen vom Flughafen Hannover aus starten lassen soll, tatsächlich abhebt.

«Der Ankunftsflug wurde schon mal nach Paderborn umgeleitet», sagt er zu seiner Begleiterin. Ein Gefühl der Unsicherheit spüren am späten Dienstagabend auch viele Reisende am Flughafen Hannover. Nichtsahnend und voller Vorfreude kamen zig Fluggäste dorthin, um im Flieger zu ihrem Urlaubsziel in der Türkei, Ägypten, Spanien oder Griechenland zu starten. Doch die Hitze macht ihre Pläne zunichte.

Bei den aktuellen Hochtemperaturen seien drei Platten der nördlichen Start- und Landebahn in der Mitte durchgebrochen, sagte ein Flughafensprecher. Die Strecke sollte in der Nacht repariert werden, hieß es. Flieger könnten auch nicht ersatzweise auf der Südbahn starten oder landen, weil diese wegen Sanierungsarbeiten gesperrt sei. Einige Stunden später kommt die Entwarnung. Um 6.00 Uhr - rund zwölf Stunden nach der Sperrung - landete der erste Flieger wieder wieder in Hannover. Gegen 6.30 Uhr startete der erste Flug nach Amsterdam. Die Check-in-Schalter hatten bereits um 3.00 Uhr wieder geöffnet.

Die gestrandeten Reisenden interessiert am Dienstagabend vor allem, wann sie die nächste Maschine zu ihrem Urlaubsziel nehmen können. Die Airline habe ihm gesagt, dass es für heute keinen verfügbaren Flug mehr in die Türkei gebe, erzählt Michael Scheller. Das sei frühestens am Donnerstag möglich. Trotz Urlaubsfrust hat er Verständnis für die Entscheidung des Flughafens: «Auf der anderen Seite ist es vernünftig, wenn die Landebahn kaputt ist, so zu reagieren», betont der Reisende aus dem Kreis Soest, der mit Frau und Tochter nach Hurghada fliegen wollte.

Auf der Internetseite des Airports steht am Abend: «Bitte reisen Sie derzeit NICHT zum Flughafen an.» Die dort gestrandeten Fluggäste sollten nach Möglichkeit zurück nach Hause fahren, heißt es in Lautsprecherdurchsagen am Flughafen. In der Nacht wollte die Feuerwehr dort mindestens 50 Feldbetten aufstellen. «Auf so etwas sind wir auch nicht vorbereitet - in der Größenordnung», erklärt der Terminalmanager des Flughafens Hannover. Normalerweise seien weniger Menschen über Nacht zu versorgen, zum Beispiel wenn ein Flug ausfalle. Neben den Feldbetten gebe es auch Decken und Getränke.

Schon am Dienstagabend waren nach Airport-Angaben von der Sperrung 41 geplante Abflüge betroffen. Einige Tausend Passagiere mussten demnach am Boden bleiben. Eine genaue Zahl lag zunächst nicht vor. Außerdem waren 44 Landungen betroffen. Flieger mussten zu anderen Flughäfen wie etwa nach Düsseldorf ausweichen.

Nach der Aufregung der ersten Stunden werden die Schlangen an den Schaltern der Fluggesellschaften schon vor Mitternacht kürzer. Die Menschen spielen zusammen Karten, trinken Kaffee, telefonieren oder warten schlicht ab. «Bis morgen früh sind wir auf jeden Fall da», sagt Perihan Seyfi. Die junge Frau wollte mit ihrem Mann und den beiden Kindern für vier Wochen zu Verwandten nach Antalya fliegen. Sie hoffen, dass der Abflug nur etwas verschoben wird.