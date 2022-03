Unwetter : Historische Überschwemmungen in Australien

Eigentlich ist es noch Sommer in Australien. Aber der Osten des Landes wird von einer Sintflut heimgesucht. Hunderttausende Menschen sind betroffen.

Die verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens haben zwei weitere Menschen das Leben gekostet. Damit sind Behördenangaben zufolge bereits mindestens zehn Menschen in zwei Bundesstaaten gestorben. In Queensland sei ein 76-Jähriger in seinem Auto fortgespült worden und nun von den Einsatzkräften tot geborgen worden, berichtete der australische S...

