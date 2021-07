Unfälle : Heißluftballon verunglückt bei Landung in Neuseeland

Beim Versuch der Landung ist ein Heißluftballon in Neuseeland verunglückt, nachdem er von eine Windböe erfasst worden war. Elf Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Queenstown | In Neuseeland ist ein Heißluftballon bei der Landung verunglückt. Elf Insassen seien verletzt worden, zwei davon schwer, berichtete das Nachrichtenportal „Stuff“ am Freitag. Das Unglück habe sich am Morgen (Ortszeit) in der Nähe von Queenstown auf der Südinsel ereignet. Beim Anflug sei der Ballon plötzlich von einer Windböe erfasst worden, und der ...

