Panorama : Heide Rosendahl wird 75 und wünscht sich Olympia

Die Olympischen Spiele 1972 in München sind mit Heide Rosendahl wie mit keiner anderen Athletin verbunden. Sie gewann drei Medaillen - und die Herzen der Menschen. Die Ex-Leichtathletin feiert nun ihren 75. Geburtstag und wünscht sich mal wieder Spiele in Deutschland.

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München ist es für Heide Rosendahl-Ecker an der Zeit, das größte Sportereignis der Welt wieder nach Deutschland zu holen. „Die Olympischen Spiele haben einen positiven Impuls. Dann soll man sich bewerben“, sagte die Doppel-Olympiasiegerin von 1972, die an diesem Montag (14. Februar) ihren 75. Geburtstag feiert. ...

