GNTM 2018 : Hat Julianna Townsend GNTM schon gewonnen?

GNTM-Finale 2018: Steht Julianna Townsend als Siegerin schon fest? Lesen Sie hier, warum die 20-Jährige die Kandidatinnen Christina, Julianna und Toni schlägt.

von Daniel Benedict

24. Mai 2018, 15:12 Uhr

Gewinnt Julianna das GNTM-Finale 2018? Die Entscheidung fällt in Heidi Klums Live-Show am Donnerstag, 24. Mai 2018. Was dafür spricht, dass Julianna ihre Konkurrentinnen Christina, Pia und Toni schlägt, haben wir hier gesammelt. (Kommt Tom Kaulitz ins GNTM-Finale? So virtuos antwortet Pro Sieben)

Julianna: Als Identifikationsfigur zum GNTM-Sieg

Julianna ist die einzige Selbstunterschätzerin im GNTM-Finale. Als die Coaches ihren Kandidatinnen Motivationsbriefe schreiben, weint sie: Nur bei ihr hatte Michael Michalsky sich nicht mit der Formel „Bis ins Finale“ verabschiedet. Ein böses Vorzeichen? Offenbar nicht. Überhaupt hatte Julianna nie Grund, an sich zu zweifeln: Im Halbfinale ist sie die einzige, die niemals gewackelt hat, und mit drei Jobs liegt sie knapp hinter der Klassenbesten Toni. Mit all dem ist Julianna ein tolles Identifikationsangebot für Heidi Klums elfjährige Fans. Auch Teenager hadern ja oft mit sich selbst; Juliannas Vorbild weckt die Hoffnung: Vielleicht sind auch meine Probleme nur Einbildung! Vielleicht bin auch ich in Wahrheit schön und beliebt! Was gegen Juliannas GNTM-Sieg spricht: Sie singt, hat eine Band und könnte jederzeit was Besseres machen, als Damenrasierer zu bejubeln. Ist die 20-Jährige fokussiert genug für den Kunden? Eine schnelle YouTube-Recherche sorgt für Beruhigung: Gleich der erste Treffer ist „Summer Feeling“, besser bekannt als Bacardi-Song. Auch musikalisch empfiehlt sich Julianna also für den Sieg in einer Show, die von ihrem eigenen Werbeblock nicht zu unterscheiden ist. (Ins Finale gequält: So malträtierte Heidi Klum ihre Kandidatinnen)

Toni, Pia, Christina oder Julianna: Wer führt in den GNTM-Final-Rankings?

Kurz vor dem GNTM-Finale sieht Pro Sieben Toni als Publikumsliebling. In einer nicht repräsentativen Umfrage unter 1498 Zuschauern hat die 18-Jährige demnach eine Zustimmung von über 50 Prozent; nur noch ein knappes Viertel sieht Pia auf Platz eins. Christina und Julianna liegen abgeschlagen dahinter. Ganz anders stellt die Situation sich dar, wenn man die Popularität an der Zahl der Instagram-Abonnenten bemisst: Pia hat mit 185.000 Fans schon jetzt einen soliden Influencer-Status, Toni folgt mit 148.000 Followern, bei Julianna sind es 126.000. Schlusslicht ist mit nur 73.000 Abonnenten Christina. Die 22-Jährige scheint also nicht besonders beliebt zu sein; trotzdem hat sie die Zuschauer interessiert: Keine der vier Finalistinnen ist seit der ersten GNTM-Folge 2018 öfter bei Google gesucht worden als sie. (Ins Finale gequält: So malträtierte Heidi Klum ihre Kandidatinnen)