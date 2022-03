Panorama : Handelskammern: Länder müssen bei Elbschlick zusammen lösen

Die Wirtschaft im Norden hat die drei Anrainerländer an der Unterelbe aufgefordert, das Dauerproblem Elbschlick gemeinsam zu lösen. „Wir fordern die norddeutsche Politik und Verwaltung mit aller gebotenen Dringlichkeit auf, hierbei an einem Strang zu ziehen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Handelskammer Hamburg sowie der Industrie- und Handelskammern Schleswig-Holstein, Stade sowie Lüneburg-Wolfsburg. „Wer diese gemeinsame Aufgabe grundsätzlich in Frage stellt, legt letztendlich Hand an die Wurzel des gemeinsamen Wohlstandes im Unterelberaum.“

Hamburg hat gegen den Widerstand vor allem aus Niedersachsen angekündigt, den bei der ständig nötigen Ausbaggerung der Elbe anfallenden Schlick künftig auch vor der zur Hansestadt gehörenden Insel Scharhörn unweit des Nationalparks Wattenmeer abzuladen. Ein Gutachten der Hafenbehörde HPA hatte ergeben, dass dies ökologisch unbedenklich sei. Umweltverbä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.