Schwerer Unfall in Niedersachsen : Hagelschauer auf Autobahn: Ein Toter und elf Verletzte

Ein plötzlicher Hagelschauer hat am Samstag auf der A29 bei Oldenburg eine Massenkarambolage mit Todesopfer ausgelöst.

Oldenburg | Nach Angaben der Polizei waren elf Fahrzeuge während des heftigen Niederschlags ins Schleudern gekommen und ineinander gefahren. (Sieben Tipps für Autofahrer: So meistern Sie schneeglatte Straßen)

Ein 21-Jähriger, der als Beifahrer in einem der Autos saß, erlitt tödliche Verletzungen. Sanitäter versorgten elf Verletzte und brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus. In Richtung Wilhelmshaven war die Autobahn bis in die Nacht gesperrt.