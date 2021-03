Wetter : Hält der Frühsommer in Deutschland bis Ostern?

Viel Sonnenschein und strahlend blauer Himmel: Die Karwoche gibt vielerorts bereits einen Vorgeschmack auf die warme Jahreszeit. Doch zum Osterwochenende ist Schluss mit den sommerlichen Temperaturen.

Offenbach am Main | Nach einer vielerorts sonnigen Karwoche mit frühsommerlichen Temperaturen soll es an Ostern in Deutschland spürbar kühler werden. Nur noch 12 bis 16 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag und Sonntag voraus. „Schlecht wird das Wetter an Ostern aber nicht“, sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Offenbach. Denn in den meisten Region...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.