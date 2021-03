Nebenjob : Guido Maria Kretschmer war mal Putzmann

Sein Studium hat sich Guido Maria Kretschmer durch Putzen finanziert. Dabei hat der Designer aber immer auch einen kritischen Blick auf die Inneneinrichtung geworfen.

Berlin | TV-Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer (55) hat mal als Putzmann gearbeitet, ist dabei aber etwas über das Ziel hinausgeschossen. „Mit 19 habe ich bei einer ganz netten Frau geputzt, die Unterstützung im Haushalt benötigte. Ich studierte damals gerade Modedesign in Barcelona“, vertraute Kretschmer der „B.Z.“ aus Berlin an. In Abwesenhe...

