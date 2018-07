«Schnell und couragiert» : Grote: Busfahrer verhinderte in Lübeck Schlimmeres

Großeinsatz der Polizei in Lübeck nach einer rätselhaften Tat: In einem Linienbus greift ein 34-jähriger Mann unvermittelt Fahrgäste mit einem Messer an. Mehrere Menschen werden verletzt, der Täter gestellt. Die Hintergründe sind am frühen Abend noch unklar.

von dpa

20. Juli 2018, 21:39 Uhr

Schnelles Handeln des Busfahrers hat bei der Messerattacke in einem voll besetzten Lübecker Linienbus offenbar Schlimmeres verhindert.

Der Busfahrer habe «schnell und couragiert gehandelt», sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Freitagabend in Lübeck. «Dem gebührt ein großer Dank.»

Der Busfahrer und neun weitere Personen waren bei der Gewalttat im Stadtteil Kücknitz am Freitag verletzt worden. Drei Menschen wurden schwer verletzt, einer davon nach Angaben der Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst durch Messerstiche. Bei den anderen beiden sei der Grund der Verletzungen noch unbekannt.

Laut Grote hatte der Fahrer im Rückspiegel Qualm bemerkt, den Bus gestoppt und alle Türen geöffnet. Anschließend soll der mutmaßliche Täter nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wahllos auf Fahrgäste eingestochen haben. Unklar ist noch, ob er das noch im Bus oder erst draußen tat. Der Fahrer sei zu dem Tatverdächtigen geeilt und von diesem geschlagen worden, sagte Grote. «Dann hat es ein Handgemenge gegeben.» Gemeinsam hätten Passagiere und Fahrer versucht, den Mann zu überwältigen.

In dem Rucksack des Mannes fanden Experten Brandbeschleuniger, aber «keine weiteren Sprengmittel oder Ähnliches», sagte Hingst. Laut Grote hat die Tat nach derzeitigen Erkenntnissen «eindeutig keinen terroristischen Hintergrund, weder in seiner Person noch in dem bislang recherchierten Umfeld». Die aufgefundenen Spuren deuteten nicht auf «einen Sprengsatz oder ein ähnliches Vergehen».

Der im Iran geborene mutmaßliche Täter hat den Angaben zufolge seit vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Er lebt in Lübeck und soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.