Fünf Verletzte : Großeinsatz in Schaffhausen wegen Mann mit Kettensäge

Ein Mann mit Kettensäge soll im schweizerischen Schaffhausen Medien zufolge in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt haben. Die Polizei bestätigte einen Großeinsatz und gab am Mittag an, fünf Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer.