LGBTQ+ : Große Feier für Christopher Street Day in Berlin geplant

Bühnen, Musik-Trucks und Reden: Den Christopher Street Day 2022 wollen die Veranstalter in der Bundeshaupstadt wieder gebührend feiern.

Die Veranstalter des Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwarten in diesem Jahr wieder eine Million Feiernde bei ihrer großen Parade. „Wir rechnen mit so vielen Menschen wie 2019“, sagte CSD-Vorstandsmitglied Nasser El-Ahmad der Deutschen Presse-Agentur. Demnach soll der Partyzug am 23. Juli mit Bühnen, Musik-Trucks und vielen politischen und aktiv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.