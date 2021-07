Königspaar : Geschockt vom Anschlag - Niederländische Royals in Berlin

Souverän absolvieren Willem-Alexander und Máxima ihre letzten Termine in Berlin. Doch mit den Gedanken ist das niederländische Königspaar wohl ganz woanders.

Berlin | Am letzten Tag seines dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland hat sich das niederländische Königspaar am Mittwoch einer bedeutenden Schlüsseltechnologie unserer Zeit gewidmet. An der Technischen Universität (TU) Berlin ließen sich Willem-Alexander (54) und Máxima (50) von Wissenschaftlern ausführlich über die Photonik informieren. Ob nun beim Surf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.