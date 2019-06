Deutschlands schlimmster Serienmörder : Gericht spricht Niels Högel für 85 Morde schuldig

Die Mordserie dürfte die größte der Nachkriegsgeschichte in Deutschland sein.

von Jan Eric Fiedler

06. Juni 2019, 10:04 Uhr

Oldenburg | Das Urteil ist gesprochen: Das Gericht sieht den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel in 85 der ihm vorgeworfenen 100 Morde für schuldig an. In weiteren 15 Fällen sprach ihn das Gericht frei. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Seit Ende Oktober steht Högel in Oldenburg vor Gericht. In den Jahren 2000 bis 2005 soll er Patienten an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg getötet haben. Insgesamt waren 100 Fälle angeklagt. Mit dem Urteil bleibt das Gericht eher bei der Ansicht der Staatsanwaltschaft. Diese hatte eine Verurteilung Högels wegen Mordes in 97 Fällen gefordert.

Högels Verteidigung dagegen hatte in 31 Fällen für Freispruch plädiert, in weiteren 14 Fällen gingen seine Anwältinnen von versuchtem Mord aus. Seine Schuld sahen sie in 55 Fällen als bewiesen an.

Högel sitzt bereits eine lebenslange Haftstrafe aus dem vorangegangenen Prozess ab.

Weitere Informationen folgen.