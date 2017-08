«Pastafaris» feiern Nudelmesse : Gericht entscheidet über Rechte der Spaghettimonster-Kirche

In der Uckermark dreht sich alles wieder um die Nudel: Die satirisch inspirierte «Kirche des fliegenden Spaghettimonsters» will gleiche Rechte wie die Kirchen und mit Schildern am Ortseingang auf ihre wöchentliche Messe aufmerksam machen. Das Oberlandesgericht beschäftigt sich mit dem Fall.