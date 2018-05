Interview Joschka Fischer : „Gemetzel bis zur Erschöpfung“

Der Dreißigjährige Krieg war ein Konflikt ohne eindeutige Sieger und Verlierer. Als Auslöser des Krieges gilt der Prager Fenstersturz am 23. Mai vor 400 Jahren. Hier ein Überblick über die wichtigsten Schlachten: 8. November 1620: Erste große Entscheidungsschlacht am Weißen Berg bei Prag. Die böhmischen Stände unterliegen unter ihrem König Friedrich V. von der Pfalz den wesentlich stärkeren Truppen der Katholischen Liga unter Graf Tilly. 6. August 1623: Bei Stadtlohn erleiden die Truppen des protestantischen Feldherrn Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel eine schwere Niederlage gegen ein Heer unter Tilly. 27. August 1626: Bei Lutter am Barenberg, zehn Kilometer südwestlich von Salzgitter, besiegen die Truppen des Kaisers und der Katholischen Liga ein Heer des dänischen Königs Christian IV. 17. September 1631: Die Schlacht bei Breitenfeld nördlich von Leipzig endet mit einem glanzvollen Sieg eines schwedisch-sächsischen Heeres unter König Gustav Adolf. 16. November 1632: Gustav Adolf fällt in der Schlacht bei Lützen. Ein protestantisches, überwiegend schwedisches Heer kämpfte dort gegen katholische kaiserliche Truppen unter Wallenstein. 5./6. September 1634: Schwere Niederlage der Schweden in der Schlacht bei Nördlingen.