Sport : Gemeinsam fit und glücklich

Studie: Gruppenfitness ist nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche gut. Schweriner Studio hat besonderes Kursangebot

von Franziska Sanyang

29. April 2018, 05:00 Uhr

„Los, Baby – give it to me one more time“, dröhnt Bobbys Stimme durch den Kursraum. Dem 30-jährigen Fitnesstrainer steht der Schweiß auf der Stirn. Immer wieder stemmt er zum Beat der fetzigen Musik seine Langhantel in die Höhe. Mit witzigen Sprüchen schafft er es, die knapp 40 Kursteilnehmer zu motivieren – und zum Durchhalten zu animieren.

„,Der Kurs ,Bodypump’ ist unser Zugpferd“, erzählt Trainer Bobby vor Kursbeginn im Schweriner Studio „Joy Fitness“. Das Gruppentraining mit Langhantel ist laut Angaben des Betreibers bei den Kunden am beliebtesten. „Das Besondere an dem Programm ist, dass der ganze Körper sowohl in Ausdauer als auch Kraft trainiert wird“, schwärmt Bobby.

Alle drei Monate erscheint für den Kurs eine neue Choreografie mit aktueller Musik. „So wird es nie langweilig“, sagt Trainer Bobby. Der Kurs Bodypump gehört zur sogenannten Les Mills-Reihe der gleichnamigen neuseeländischen Firma. Mit weltweit standardisierten Gruppenfitnessprogrammen ist das Unternehmen international erfolgreich.

Trainiert wird Bodypump in drei Intensitätsstufen. Deshalb stehen neben Bobby auch Sandra und Andro im Kursraum des Schweriner Fitnessstudios mit auf der Bühne. Sie zeigen die Übungen jeweils in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Somit können auch Anfänger am Kurs teilnehmen – und schnell Erfolge erzielen. „Da die Übungsfolgen sich immer wiederholen, kommt man schnell mit“, erklärt Bobby. Fortgeschrittene langweilen sich ebenfalls nicht – sie können in höherer Intensität und mit mehr Gewicht trainieren.

Für den Anbieter Les Mills liegt der Erfolg seiner Programme auch im gemeinsamen Training. Denn die Kurse – das sind neben Bodypump zum Beispiel das vom Yoga inspirierte „Bodybalance“ oder „Bodycombat“, das Kampfsportübungen integriert – sind als Gruppenfitness entwickelt. Eine Studie der amerikanischen Ärztin Dayna Yorks belegte kürzlich, dass gemeinsam Sport treiben nicht nur gut für den Körper ist, sondern sich auch positiv auf die Psyche auswirkt.

Les Mills ist nicht der einzige Anbieter von Gruppenfitnessprogrammen. Unter der Marke Elements bietet etwa das schweizerische Unternehmen Migros Kurse wie Zumba® oder Animal Athelitcs an. Zahlreiche Fitnessstudios setzen schon seit Jahren auf Gruppenkurse. Und Laufgruppen oder Ähnliches, um sich gegenseitig beim Sport zu motivieren, sind keine neue Erfindung. „Scapegoat“, „Yoga Board“ und „Kangoo Jumps“ sind die neuesten Trends im Bereich Gruppenfitness (siehe unten).

„Die Les Mills-Kurse gibt es in Schwerin allerdings nur bei uns“, erklärt Trainer Bobby. Auch in Rostock bietet ein Studio das Programm an.