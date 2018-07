Grossbritannien : Geistergarten statt Schlossgespenst

Hitzewelle enthüllt neue und alte Spuren historischer Stätten

von Elke Schröder

25. Juli 2018, 05:00 Uhr

Burnley | Die Entdeckung eines Schlossgespenstes hätte wohl nicht für weniger internationales Medieninteresse gesorgt: „Einmaliger Geistergarten auf Gawthorpe Hall aufgetaucht. Besuchen Sie ihn, bevor es regnet!“, twitterte jüngst der Lancashire County Council, der das Anwesen für den National Trust betreibt. Dazu verblüffende Bilder von den deutlichen Umrissen eines viktorianischen Gartens vor dem elisabethanischen Haus in der englischen Grafschaft Lancashire. Gemeinderatsmitglied Peter Buckley schwärmt in einer Mitteilung von „einem historischen Juwel“. Das noch etwas funkeln darf – auf den Regen wartet man noch.

Der „Geistergarten“, den der trockene Boden preisgab, machte schnell Schlagzeilen. Sir Charles Barry, der Architekt des Houses of Parliament, hatte den Garten 1850 neu gestaltet. 1946 wurde die Anlage entfernt, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg zu mühsam war, sie zu unterhalten. Die Konturen des Gartens seien bereits in früheren Sommern sichtbar gewesen, teilte Rachel Pollitt, Museumsmanagerin von Gawthorpe Hall, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Pläne, den Garten wieder herzurichten, gibt es aber, laut Pollitt. derzeit nicht: „Die Kosten, einen solchen Garten zu unterhalten, sind unerschwinglich.“ Sie ist aber sicher, dass man sich das Thema in der Zukunft „noch einmal anschauen wird“. Dank der ausgewöhnlichen Hitze und Trockenheit in diesem Jahr ist nicht nur das Muster noch deutlicher zu sehen, sondern erstmals möglicherweise Teile früherer Gärten, berichtet die BBC.

Dass die Konturen bei Dürre sichtbar werden, liegt daran, weil sich der Pflanzenwuchs auf einem vormals bebauten Bodens verändert. Je nach Feuchtigkeitsgrad des Untergrunds können so Unterschiede zum Bewuchs in der Umgebung auftreten, was Größe und Farbe angeht. Nicht nur ein „Geistergarten“ tauchte wieder auf. Im Nottinghamshire offenbarte der trockene Boden auf dem Anwesen Clumber Park wieder den Grundriss einer „Phantomvilla“, wie die BBC berichtete. Neu ist demnach, dass am Rand des 1938 abgerissenen Wohnhauses aus dem 18. Jahrhundert eine bisher unbekannte Sonnenuhr entdeckt wurde.

Luftbildarchäologen in Großbritannien haben in den vergangenen Wochen neue archäologische Funde bei Überflügen entdeckt. Dazu gehören allein in Wales Spuren einer römischen Villa im Tal von Glamorgan sowie ein frühmittelalterlicher Hügelgräberfriedhof bei Gwynedd. Letzterer sei eine sehr seltene historische Stätte für die Gegend, wie die Königliche Kommission für die antiken und historischen Denkmäler von Wales mitteilte. Solche Bedingungen habe er in seiner 21-jährigen Karriere als Luftbildarchäologe für die Königliche Kommission noch nicht gehabt, schwärmt Toby Driver in der Mitteilung: „So viele neue archäologische Funde, das ist unglaublich.“ Nun steht ihm ein langer Winter im Büro mit der Analyse der Bilder bevor.