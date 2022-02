Panorama : Fußgängerin stirbt bei Unfall mit Stadtbahn

Eine Fußgängerin hat in Bielefeld tödliche Verletzungen bei einem Unfall mit einer Stadtbahn erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 54-Jährige mit einer 80-jährigen Frau an einer Ampelanlage die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die Frau von einer Stadtbahn erfasst worden. Die 80-Jährige sei gestürzt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Unfallursache liefen Ermittlungen.

