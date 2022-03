Weltmeister von 1974 : Fußball-Legende Jürgen Grabowski ist tot

Die Fußball-Welt trauert um Jürgen Grabowski. Der ehemalige Fußball-Weltmeister von 1974 ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Eintracht Frankfurt und der deutsche Fußball trauern um einen Weltmeister von 1974: Jürgen Grabowski ist am Donnerstagabend im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Wiesbaden gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die Mediengruppe VRM über den Tod des früheren Profis von Eintracht Frankfurt b...

