Überraschung bei Renovierung : Fund hinter der Tapete: Student entdeckt riesiges Ölgemälde

Als Studenten ihre Wohngemeinschaft in Münster auflösen und die Räume renovieren, stoßen sie auf ein wandfüllendes Ölgemälde. Eine Art Legende in dem Wohnhaus. Was darüber bekannt ist.

Eine WG in Münster, kurz vor dem Auszug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.