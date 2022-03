Wetter : Frühling nimmt weiter Fahrt auf

In dieser Woche können die Temperaturen bis zu 20 Grad steigen. Der Osten Deutschlands leidet unter Trockenheit.

Nach einem bereits vielerorts sonnigen Start am Sonntag nimmt der Frühling in dieser Woche so richtig Fahrt auf. Blauer Himmel, viel Sonne und Temperaturen an der 20-Grad-Marke sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage in Deutschland voraus. Vor allem im Westen und Südwesten gehen die Tageshöchsttemperaturen demnach kräftig nach oben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.