Im Alter von 97 Jahren : Früherer DFB-Präsident: Egidius Braun ist gestorben

Neun Jahre prägte er den deutschen Fußball: Jetzt ist der ehemalige DFB-Präsident Egidius Braun gestorben.

Der frühere DFB-Präsident Egidius Braun ist tot. Braun, der von 1992 bis 2001 Chef des Deutschen Fußball-Bundes gewesen war, ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 97 Jahren gestorben. Das bestätigte der DFB am Mittwoch. Via Twitter würdigte der amtierende DFB-Chef Bernd Neuendorf seinen Vorgänger: „Heute ist ein trauriger Tag für alle Fußballerinn...

