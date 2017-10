Massaker bei Country-Konzert : Freundin des Schützen von Las Vegas in den USA angekommen

vergrößern 1 von 1 Foto: John Locher 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 08:33 Uhr

Die Freundin des Todesschützen von Las Vegas ist von den Philippinen in die USA geflogen. Die 62-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles angekommen, berichtete die «New York Times» am späten Dienstagabend.

Die Frau gilt unter Ermittlern als «Person von Interesse», von der sie sich wichtige Informationen versprechen. Sie soll dem Vernehmen nach in den kommenden Stunden befragt werden. Zuvor war bekannt geworden, dass der Schütze etwa 100.000 Dollar auf die Philippinen überwiesen hatte.

Die 62-Jährige hatte sich in dem südostasiatischen Inselstaat aufgehalten, als Stephen Paddock am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas von einem Hotelzimmer im 32. Stock auf Besucher eines Country-Musikkonzerts unter freiem Himmel feuerte. 58 Menschen starben, mehr als 500 erlitten Verletzungen. Paddock nahm sich in seinem Hotelzimmer das Leben. Sein Motiv war weiter unklar.