Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit.

von dpa

15. Februar 2020, 11:20 Uhr

Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen.