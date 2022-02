Panorama : Fotos von Bryan Adams in Hagen

Internationale Stars, Musiker, Models, Schauspieler, aber auch kriegsversehrte Soldaten und Obdachlose: Rund 180 Fotografien des kanadischen Rockmusikers Bryan Adams aus drei Serien sind in einer beeindruckenden Ausstellung unter dem Titel „Exposed“ im Osthaus Museum in Hagen zu sehen. Amy Winehouse, Mick Jagger, Sting, Pink, Mickey Rourke oder Kate Moss hat Adams vor seine Kamera geholt. Und das schon fast legendäre Porträt von Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace mitsamt ihrer Gummistiefel (2008) wird präsentiert.

Es sei wichtig, neben den abgelichteten Berühmtheiten auch Fotografien zeigen zu können, die das „große humanitäre Anliegen“ des Künstlers dokumentieren, betonte Museumsdirektor Tayfun Belgin kurz vor der Eröffnung am Freitag. Ein großer Gewinn: Auch acht großformatige neue Werke des Megastars werden - erstmals überhaupt in einem Museum - in Hagen ausg...

