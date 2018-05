Lagerhalle in Flammen : Feuer im Europapark Rust – Polizei: Lage unter Kontrolle

Der am Samstagabend im Europapark im baden-württembergischen Rust ausgebrochene Großbrand ist offenbar unter Kontrolle.

von dpa

26. Mai 2018, 21:54 Uhr

Rust | Der am Samstagabend im Europapark im baden-württembergischen Rust ausgebrochene Großbrand ist offenbar unter Kontrolle. Das Feuer breite sich nicht mehr aus, sagte ein Sprecher der Polizei Offenburg der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe allerdings noch einige aktuelle Brandherde. Das Feuer war am frühen Abend in einer Lagerhalle ausgebrochen und griff vermutlich auch auf Fahrgeschäfte über. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, alle Besucher hatten dem Polizeisprecher zufolge den Park verlassen.

Der Themenbereich Skandinavien wurde in der Zwischenzeit weitläufig evakuiert. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck daran, ein Uebergreifen des Feuers zu verhindern. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 26. Mai 2018

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Der Park bestätigte diese Angabe. „Das Feuer breitet sich noch stark aus. Wir haben die Lage noch nicht unter Kontrolle", sagte Micheal Wege von der Leitstelle der Feuerwehr in Ortenau. „Wir sind dabei, weitere Einsatzkräfte nachzuziehen." Im Einsatz seien die Kreisfeuerwehren Ortenau und Emmendingen. Kräfte der Berufsfeuerwehren Karlsruhe und Freiburg seien unterwegs. Die Zahl der Helfer vor Ort liege deutlich über 200, schätzte Wege. Sie werde aber noch weiter aufgestockt.

Dichter Rauch

Auf Bildern war zu sehen, wie dichter Rauch über der Lagerhalle stand. Auf Twitter rief der Park die Besucher auf: „Bitte verhalten Sie sich ruhig und folgen Sie den Anweisungen vor Ort." Die erste Meldung ging bei der Feuerwehr um 18.20 Uhr ein.