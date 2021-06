Kriminalität : Festnahmen nach internationaler Razzia gegen Drogenszene

Die Operation gegen die Drogenszene war nach Angaben von Europol einzigartig. Allein in Deutschland durchsuchen Ermittler über 100 Objekte. Nun werden Details mitgeteilt.

Wiesbaden | Ermittler in Den Haag und in Hessen wollen heute über die Ergebnisse einer internationalen Razzia gegen die Drogenszene berichten. Dabei geht es um die festgenommenen Personen und die Hintergründe der großangelegten Ermittlungen gegen die Rauschgiftkriminalität. Allein in Deutschland hatten die Einsatzkräfte der Polizei über 100 Wohnungen, Lagerhal...

