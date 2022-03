Kriminalität : Festnahme nach tödlichen Angriffen auf Obdachlose in USA

Zwei Menschen starben bei einer Serie von Angriffen auf Obdachlose an der Ostküste. Jetzt ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Nach einer Serie von Schüssen auf mehrere Obdachlose in der US-Hauptstadt Washington und in New York mit zwei Toten hat die Polizei einen mit einer hohen Belohnung gesuchten Verdächtigen festgenommen. Der Mann werde derzeit verhört, schrieb die Polizei in Washington in einem Tweet am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit). Weitere Einzelheiten sollten späte...

