Panorama : Feiern mit Farbe

„Happy Holi!“ Diese Glückwünsche rufen Menschen im Land Indien, während sie andere Leute bunt anmalen. Dazu benutzen sie buntes Pulver oder buntes Wasser. Manche Leute treffen sich auf Holi-Partys. Andere ziehen einfach durch die Straßen und werfen mit Gelb, Rot, Grün, Blau, Rosa oder Lila um sich.

In diesem Jahr wurde das Fest der Farben vor allem am Freitag gefeiert. Die meisten Leute in Indien haben dann frei. Einige freuen sich schon wochenlang auf das Fest. Andere trauen sich an dem Tag nicht aus dem Haus, weil die Farbe aus Kleidung meist nicht mehr rausgeht und oft auch tagelang in den Haaren bleibt. Ähnlich wie das bei uns mit Ostern ist...

