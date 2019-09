Tödliche Attacke in Göttingen : Fahndung nach mutmaßlichem Mörder in Elze

Nach der tödlichen Attacke auf eine Frau in Göttingen sucht die Polizei in Niedersachsen weiter nach dem Tatverdächtigen. Es gibt eine heiße Spur - vorsorglich ist auch der Bahnverkehr eingestellt.

von dpa

27. September 2019, 09:20 Uhr

Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Mörder aus Göttingen konzentriert sich die Polizei derzeit auf den Ort Elze bei Hildesheim. Das teilten die Ermittler in Göttingen am Freitagmorgen mit.

«Der Mann ist noch auf der Flucht. Aktuell verfolgen wir eine Spur, die in den Bereich Elze führt», berichtete eine Beamtin. Der Bahnhof des Ortes westlich von Hildesheim in Niedersachsen sei gesperrt. Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.

Wegen der Sperrung kam es im Bahnverkehr zu großen Verzögerungen. Die Deutsche Bahn schrieb auf ihrer Internetseite: «Aufgrund polizeilicher Ermittlungen im Bahnhof Elze sind der dortige Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Göttingen zurzeit gesperrt.» Es komme zu starken Einschränkungen im Fernverkehr, inesbesondere in Niedersachsen und Hessen. Beim privaten Bahnunternehmen Metronom gab es ebenfalls Behinderungen.

Bei einem Streit auf offener Straße soll der 52 Jahre alte Mann am Donnerstag in Göttingen eine Bekannte umgebracht haben. Sie starb noch am Tatort. Zeugen, die dem 44 Jahre alten Opfer helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem Täter attackiert. Die Ermittler veröffentlichten Fotos von dem Verdächtigen und warnten davor, ihn anzusprechen. Sie gehen davon aus, dass er noch immer bewaffnet ist.

Auch im Göttinger Stadtgebiet war die Fahndung am Morgen fortgesetzt worden. Das Verbrechen hatte sich gegen 13 Uhr am Donnerstag ereignet. Laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung stach der Mann das Opfer zunächst nieder, schlug dann mit einem Feuerlöscher auf die Frau ein, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an - die Polizei wollte zu diesen Details zunächst nichts Näheres sagen.

Den Beamten zufolge floh der Mann nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen. Sie suchten zeitweise mit einem Hubschrauber nach ihm. Der Bereich rund um den Tatort im Stadtteil Grone wurde weiträumig abgesperrt. Die Deutsche Bahn sperrte bereits am Donnerstag vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover und Kassel, mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung war zwischenzeitlich aber wieder aufgehoben worden.