Bodensee : Extremschwimmer Bieber bricht Eismeilen-Rekord

Gerade einmal 4,2 Grad hat das Wasser am Sonntag im Bodensee. Extremschwimmer Paul Bieber schwimmt dennoch mehrere Meilen - und knackt dabei einen Rekord.

Extremschwimmer Paul Bieber hat am Sonntag im Bodensee den deutschen Rekord für die meisten Eismeilen gebrochen. Zum sechsten Mal schwamm der 38-Jährige mindestens eine Meile in höchstens fünf Grad kaltem Wasser und überholte damit den bisherigen Rekordhalter Bruno Dobelmann (fünf Eismeilen). Für die 1694 Meter lange Strecke benötigte Bieber am Sonnta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.