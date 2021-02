Frankreich : Explosion in Gebäude in Bordeaux - ein Mensch vermisst

Ein lauter Knall schreckt am Samstagmorgen viele Menschen in Bordeaux auf. Im Viertel Chartrons hat es eine Explosion in einer Werkstatt gegeben. Unter den Trümmern suchen die Einsatzkräfte nach einem Opfer.

Bordeaux | Eine heftige Explosion in einem Gebäude hat am Samstagmorgen Bordeaux erschüttert. Ein Mensch wurde am Mittag noch unter den Trümmern vermisst und ein 89-jähriger Mann schwer verletzt, teilte die zuständige Präfektur mit. Weitere Menschen hätten leic...

