Asche und Gas : Experten warnen vor Vulkanausbruch auf Sumatra

«Wir wissen nicht, was noch kommt. Die Gefahr weiterer Eruptionen besteht immer.» Der 2460 Meter hohe Vulkan hatte am Mittwoch nach einer fünfmonatigen Ruhepause heißes Gas und Vulkanasche mehr als 4,5 Kilometer in die Luft geschleudert.

Seit 2013 bricht der Sinabung immer wieder aus. Anfang 2014 starben nach mehreren starken Ausbrüchen 16 Menschen. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring. In diesem Bereich ist die vulkanische Aktivität besonders hoch. In dem Inselstaat Indonesien befinden sich etwa 130 aktive Vulkane.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:29 Uhr