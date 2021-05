Lotterie : Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht nach Hessen

Im siebten Anlauf wurde der Eurojackpot geknackt: Ein Spieler aus Hessen darf sich über den Megagewinn von 90 Millionen Euro freuen.

Helsinki/Münster | Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht an einen einzigen Gewinner in Hessen. Mit den Gewinnzahlen 15 - 26 - 35 - 37 - 43 und den beiden Eurozahlen 3 und 8 lag nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal ein Spieler richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Der deutsche Lottorekord wurde...

